В Москве возбуждено уголовное дело после того, как женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — сказано в сообщении ведомства.

По данным СК, 15 марта на одном из избирательных участков в столице девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу.

Как отмечает Baza, это произошло на участке на Алтуфьевском шоссе. По данным телеграм-канала, девушка прошла в здание с банкой зеленки и вылила жидкость в урну, «выкрикивая проукраинский лозунг». Очевидцы сообщили, что ее кто-то инструктировал по телефону.

Похожий случай произошел и в Борисоглебске Воронежской области, пишет Baza. Там женщина пришла на участок в Юго-Восточном микрорайоне и во время голосования вылила зеленку в урну с бюллетенями.