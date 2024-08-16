В Москве за день «заминировали» почти шесть тысяч школ, медицинских учреждений и торговых центров. Как стало известно RTVI, это сделал 68-летний военный пенсионер, которому не давали информацию о госпитализированной в туберкулезную больницу жене.

В ночь на 14 августа в службу спасения «112» поступил звонок от мужчины, который сообщил о минировании нескольких больниц в столице. Звонивший заявил, что может устроить взрыв в больнице, а также в других медицинских учреждениях. Однако он не уточнил, какие именно больницы имел в виду.

Бывший военнный, 68-летний бывший военный, заявил, что может взорвать больницу. На вопрос, какую именно, он ответил, что «и все остальные тоже». При этом конкретные учреждения он не назвал конкретные учреждения.

Мужчина пояснил, что хотел узнать о состоянии жены, которую госпитализировали в туберкулезную больницу. Ему отказали. Тогда он набрал 112 и начал угрожать террористическими актами.

В больницы для проверки были отправлены полицейские патрули, эвакуацию пациентов и персонала не проводили.

Кроме звонка военного пенсионера, в течение 14 августа поступило множество других ложных сообщений о минировании — по телефону, через мессенджеры и электронную почту. Всего полицейские обследовали 5896 объектов, в том числе 106 медучреждений, 4091 торговую точку, 1696 образовательных организаций.