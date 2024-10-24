В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский, сейчас он на допросе, пишут «112», а также «Газета.Ru». «Коммерсант» сообщает со ссылкой на источники, что в ближайшее время будет принято решение о предъявлении обвинения.

По данным Shot, сейчас у Яновского, предварительно, проходят обыски, а его самого допрашивают по делу о хищениях. Показания против него, по информации телеграм-канала, дали ранее задержанные по уголовному делу (какому именно, не уточняется). Позднее Shot уточнил, что Яновского, скорее всего, задержали рано утром, в его доме изъяли технику и документы, а его дело связано с хищениями в угольной отрасли. Официально эта информация не подтверждалась.

О задержании бывшего замминистра энергетики по делу о хищениях также сообщают «112», РЕН ТВ и «Газета.Ru».

Яновский занимал пост заместителя министра энергетики с 1998 года, курировал угольную отрасль и международную деятельность. До этого он трудился в Институте горного дела им. А.А. Скочинского, в 1993-1996 годах был замглавы Российской угольной компании.

В июле 2021 года покинул должность заместителя министра энергетики «в связи с переходом на другую работу». Источники РБК сообщали, что Яновский будет курировать в администрации президента России работу комиссии по ТЭКу.