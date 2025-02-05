Сотрудники полиции задержали в Москве многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина, объявленного в федеральный розыск за грабеж и кражу, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Накануне после проверки документов на станции метро «Тимирязевская» в Москве задержан Марк Толстихин. Он находится в федеральном розыске», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, 35-летний Толстихин разыскивался за грабеж и кражу, в базе розыска МВД России на его есть карточка.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке, статья не уточняется.

Марк Толстихин имеет звание мастера спорта по легкой атлетике, он принимал участие в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному бегу. На его счету несколько побед в российских чемпионатах.

SHOT пишет, что в 2017 году Толстихина осудили за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере. В 2019 году он также был задержан за кражу iPhone у жительницы Москвы, спортсмена приговорили к принудительным работам, но он сбежал. По данным телеграм-канала, в Москве Толстихин находился с мая 2024 года.