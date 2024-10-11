В Москве задержали гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана задержали в Москве, сообщили источники «Ъ-Сибирь», ТАСС, NGS.ru и «РБК Новосибирск». По предварительным данным, задержание новосибирского предпринимателя связано с уголовным делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха.

Источник ТАСС отметил, что все следственные действия будут проходить в Москве, в Новосибирск его доставлять не будут. О задержании Тарана также пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее Попелюх, против которого возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), был отправлен в СИЗО до 24 ноября по решению Лефортовского суда Москвы. Как сообщал «Коммерсантъ», следствие считает, что Попелюх причастен к хищению около 200 млн рублей, связанных с работой аквапарка «Аквамир» в Новосибирске.

«РАТМ Холдинг» поставлял энергетические угли для Минобороны, МВД и РАО «ЕЭС».

В 2010 году, как уточняет NGS.ru, Таран был задержан в аэропорту Шереметьево после того, как прилетел из Ниццы. Его тогда обвинили в передаче правоохранителю взятки в размере 1 млн рублей за прекращение проверки одной из структур холдинга. После того, как один из сотрудников «РАТМ Холдинг», выступавший как свидетель обвинения, признался, что оговорил Тарана под давлением следствия, дело было закрыто.

Портал AltaPress писал, что в июне 2008 года «РАТМ» после выкупа основной технологический комплекс «Алттрака» за 202 млн рублей создал на его базе «Алтайское тракторостроительное объединение», после чего попытался запустить серийное производство тракторов. Но это не удалось сделать, и с января 2009 года завод был полностью остановлен.

«Комсомольская правда» в 2010 году уточняла, что руководство «Алтрак» не платило зарплаты рабочим по несколько месяцев, а долг предприятия составлял 2,5 млрд рублей. В ситуацию пришлось вмешиваться Генпрокуратуре.

В 2023 году по решению суда в госсобственность были переданы все акции Ростовского оптико-механического завода (входит в структуру «РАТМ-Холдинга»), находящегося в Ярославской области. На этом настаивала Генпрокуратура России, которая считала, что предприятие было приватизировано незаконно.

Портал «УтроNews.ru» писал, что предприятие «является одним из ведущих оборонных предприятий в стране, специализирующимся на производстве оптико-волоконной продукции, включая поставки для армии».