Сотрудники полиции задержали трех молодых людей, которые ранее пришли на службу Сретенского монастыря в женской одежде и сняли там «провокационные видео». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.

Инцидент произошел 18 июля. Как пишет ТАСС, молодые люди находились на территории храма в откровенных женских нарядах. По данным агентства, они приставали к верующим и священнослужителям с оскорбительными шутками, а происходящее снимали на камеру.

Сотрудники полиции доставили их в территориальный отдел. Двое из задержанных не достигли 18 лет. В отношении двух фигурантов составлен административный материал по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения), материалы по третьему участнику направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, МВД проверяет, есть ли в действиях задержанных нарушение права на свободу вероисповедания (ст. 148 УК РФ) и нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП).

Ранее в телеграм-каналах распространились ролики с молодыми людьми, которые в «откровенных нарядах» пришли в Сретенский монастырь. На одном из видео появляется священнослужитель, а голос за кадром говорит: «Смотрите, это сатанист*».

В частности, видео опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала молодых людей «группой трансгендеров» и заявила, что они «попытались устроить провокацию» в монастыре.

«Люди возмущены и требуют привлечь их к ответственности за оскорбление чувств верующих. Полиция уже устанавливает их личности», — писала Мизулина в своем телеграм-канале 28 июля.

После этого она выложила извинения участников видео. Один из них говорит: «Хочу извиниться за то, что мы оскорбили чувства верующих. За то, что мы обозвали батюшку сатаной*. Мы очень сильно просим извинения. Лично я прошу, за других я не знаю. Я больше так не буду, это была просто моя детская ошибка».

Другой фигурант утверждает, что «ничего такого не говорил», но «за других не ручается». «К батюшке я лично подошел, чтобы спросить, где можно воды святой попить, потому что <…> тогда на нас напали и мы убегали. <…> Простите, пожалуйста, меня все», — сказал он. Молодой человек добавил, что зайти «в таком виде в церковь» было его «детской глупостью».

Третий обвиняемый также назвал произошедшее «максимально необдуманным поступком», о котором он «очень сожалеет». «Так нельзя делать. <…> Максимально хочу попросить у всех прощения, в первую очередь — у верующих», — заявил участник роликов. Он подчеркнул, что весь контент удален.

Мизулина при этом не исключила, что провокация могла быть намеренной, и призвала «думать, прежде чем заниматься хулиганством и снимать это на видео». Кроме того, она задалась вопросом, почему извинения адресованы ей.

* Международное движение признано в России экстремистским и запрещено