В Москве задержали предпринимателя в сфере ритуальных услуг за взятку троим полицейским, возбуждено уголовное дело о даче взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

В пресс-службе ведомства не уточнили имя и фамилию обвиняемого в даче взятки полицейским, а также название его похоронного бюро. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Дома у подозреваемого изъяли деньги и имущество на 60 млн рублей.

По версии следствия, предприниматель лично, а также через посредника передавал взятку троим сотрудникам столичной полиции, чтобы получить информацию «об умерших лицах на их территории обслуживания».

В ведомстве уточнили, что во время обыска у мужчины изъяли 20 млн рублей, два автомобиля, а также шесть наручных часов общей стоимостью более 40 млн рублей. Следователи добавили, что решается вопрос об аресте имущества.

По информации СК, ранее силовики задержали троих сотрудников МВД России, подозреваемых в получении взятки.

«Им предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избраны меры пресечения», — подчеркнули в пресс-службе.