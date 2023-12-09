На северо-западе Москвы мужчина в ходе ссоры выстрелил ночью в двоих своих оппонентов, которые оказались сотрудниками Росгвардии. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве. Как рассказали в прокуратуре, подозреваемый в стрельбе задержан, конфликт произошел на бытовой почве.

«Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — сказано в сообщении столичного СК.

В прокуратуре Москвы заявили, что подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

«Ночью 9 декабря 2023 года около жилого дома на ул. Твардовского мужчина 1971 года рождения в ходе конфликта на бытовой почве из травматического пистолета в двух мужчин. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Изначально о произошедшем сообщил телеграм-канал «112», который подчеркнул, что сотрудники Росгвардии в момент стрельбы находились не при исполнении обязанностей. Об этом же рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову, говорится в сообщении «112». В ходе ссоры мужчина ранил своих оппонентов из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия, пишет канал.