В 2024 -2025 годах московская полиция задержала 14 предполагаемых участников преступной схемы, в рамках которой мошенники продавали гражданам биологически активные добавки (БАД) под видом лекарственных препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой запрос в пресс-центр МВД.

В ответе ведомства говорится, что задержанные подозреваются в работе на мошеннические кол-центры, через которые люди, выдававшие себя за специалистов в сфере медицины, продавали нуждающимся в лечении людям БАДы вместо лекарств. Свои незаконные услуги участники этой преступной схемы рекламировали через интернет и СМИ под видом медицинской помощи при различных заболеваниях.

«Через сеть организованных колл-центров участники группы звонили гражданам, нуждающимся в лечении, и, представляясь медработниками, ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра», — пояснили в пресс-центре МВД.

По данным полиции, злоумышленники применяли в отношении своих жертв методы психологического воздействия, с помощью которых вводили в заблуждение и убеждали в необходимости приема продаваемых «лекарств». Вместо препаратов клиенты кол-центров получали БАДы, не способные повлиять на течение заболеваний.

В настоящее время 10 активных участников предполагаемой преступной группы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а четверо фигурантов, которых следствие считает организаторами аферы, — под стражей в СИЗО.

В общей сложности на протяжении 2024 года и с начала 2025 года на подозреваемых в торговле БАДами под видом лекарств завели 69 уголовных дел об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Следствие выявляет другие эпизоды преступной деятельности предполагаемых фигурантов и ищет потерпевших.

Напомним, осенью 2024 года в продаже на маркетплейсе Ozon появились капсулы Turbo Ozempic, в описании которых говорилось о сходстве их эффекта с популярным препаратом для диабетиков и страдающих ожирением на основе семаглутида. Продавец — предприниматель из Чечни Ахмат Ларсанов — утверждал, что капсулы не только помогают похудеть, но и улучшают состояние здоровья при сахарном диабете. RTVI выяснил, что БАД с аналогичным составом от того же производителя можно купить на Wildberries всего за 370 рублей, тогда как на Ozon Turbo Ozempic стоил от 6 до 11,8 тысячи рублей.