В Москве задержали 22-летнюю девушку из Подмосковья и 30-летнего жителя Красноярска. По версии следствия, от действий злоумышленников пострадали более 100 человек, а общая сумма ущерба превышает десять миллионов рублей, сообщила в своем телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленники размещали на «различных интернет-сайтах» объявления с предложением о трудоустройстве в модельное агентство. Молодых людей, которые заинтересовались предложением, приглашали на собеседование в офис, арендованный в Москве и обещали им работу с высоким заработкам. Однако для того, чтобы заключить договор и начать работу в агентстве, будущие модели должны были воспользоваться обязательной платной услугой по созданию портфолио. После получения денег сообщники свои обязательства не выполняли и отказывались от дальнейшего общения с пострадавшими.

Ранее RTVI уже рассказывал о модельных агентствах Eden Talent Agency (ETA) и Golden Label Agency, которые используют аналогичную схему обмана. Согласно документам, поступившим в распоряжение RTVI, все агентства зарегистрированы на трех разных предпринимателей — ИП Каличава Мурман Нодарович, ИП Батырова Гулзина Музаффаровна и ИП Мухин Никита Андреевич. Юридические адреса у них разные, но фактический адрес, где проводят кастинги в Москве, один — Пестовский переулок 12. Своими историями с RTVI поделились еще более 20 молодых людей из разных городов — Краснодара, Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону и Калининграда.

По словам одной из пострадавших Анастасии, на объявление о кастинге она наткнулась на «Авито». Девушка оставила свой отклик и почти сразу получила ответ от менеджера, который пригласил ее на кастинг по адресу — Москва, Пестовский переулок, 12. На следующий день Анастасия пришла на пробы, заполнила анкету и стала дожидаться менеджера, который «предложил подписать договор о сотрудничестве». «Параллельно с этим меня попросили продиктовать паспортные данные. Как мне сказали, они хотели проверить, есть ли у меня судимость и административные правонарушения. Как позже выяснилось, они проверяли не судимость, а объем кредита, который на меня можно взять», — рассказала пострадавшая.

Уже дома девушка выяснила, что сотрудники агентства взяли на нее кредит в размере 37,308 тысяч рублей. Вернуть деньги Анастасия так и не смогла. В разговоре с RTVI девушка сказала, что ей «еще повезло». В чате пострадавших в телеграме, где она состоит, более 34 человек. «Кто-то из них 80 тысяч должен банку, кто-то — 240 тысяч. Есть сестры-близняшки, которые вообще полмиллиона теперь выплачивают», — рассказала она в разговоре с RTVI.