На севере Москвы загорелась крыша шестиэтажного жилого дома, сообщает МЧС в своем телеграм-канале. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м, ведется эвакуация жителей.

Горящий дом находится по адресу улица Черняховского, 2, возле станции метро «Аэропорт». Пожару присвоен повышенный ранг сложности — № 3, передает ТАСС. Информации о пострадавших не поступало.

«К ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники, направлены 2 вертолета Ка-32 Московского авиационного центра», — сообщает МЧС.

Очевидцы рассказали RTVI, что к охваченному огнем зданию уже подлетели два вертолета.

В горящем доме началось обрушение чердака, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Жильцы подают сигналы бедствия из окон, пишет телеграм-канал «112».

По информации ТАСС, около 400 человек эвакуировали из горящего дома. RT со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что жильцов эвакуировали в ТЦ «Галерея Аэропорт». К месту пожара направляют автобусы для размещения в них эвакуированных, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Как сообщает РЕН ТВ, огонь перешел на соседний дом, в результате чего у него тоже загорелась крыша.

Столичный департамент транспорта сообщил, что движение по улице Черняховского перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб.

Источник RT в экстренных службах сообщил, что рассматриваются несколько возможных причин пожара: поджог, замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем.