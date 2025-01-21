Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Московской области о похищении девушек и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК.

По данным следствия, фигуранты дела с сентября по октябрь 2024 года насильно сажали девушек в автомобиль и требовали у них деньги, а затем отпускали. Обвиняемые угрожали своим жертвам расправой и применяли психологическое насилие. В общей сложности они похитили таким образом более 750 тыс. рублей у девяти девушек. Уголовное дело передано в суд.

Вымогателей ― ранее судимых Владимира Казаченко и Руслана Карпенко ― задержали и арестовали в октябре прошлого года. Они действовали по одинаковой схеме: заманивали девушек в машину под предлогом помощи ребенку, а затем возили по Москве, заставляя брать кредиты и снимать наличные.

У одного из обвиняемых четверо детей, их злоумышленники и использовали как приманку, рассказал «Известиям» следователь следственного отдела по Таганскому району ГУ СК России по Москве Леонид Шляпцев.

По его словам, вымогатели орудовали в самом центре столицы ― в Таганском, Мещанском, Басманном, Бутырском районах, а также в Марьиной Роще. Они действовали в основном поздним вечером, надеясь на отсутствие очевидцев, но попали на камеры видеонаблюдения.

Мужчины отбирали у похищенных девушек телефоны и личные вещи, угрозами заставляли брать кредиты или сами оформляли их через мобильные приложения банков, а затем требовали снять наличные в банкомате. По данным следствия, речь идет о суммах от 20 тыс. до 165 тыс. рублей.

По словам следователя Шляпцева, обвиняемые специально выбирали суммы до 250 тыс. рублей, чтобы в случае поимки не попасть под крупный размер.

«В машине сидел ребенок лет пяти-шести, и они первоначально давили на жалость, говорили про веру, обещали все вернуть. В подтверждение своей платежеспособности показывали айфон. Я поначалу думала, им правда нужна помощь, и только в банке поняла, что это мошенники», — рассказала «Известиям» одна из потерпевших.

В ходе предварительного следствия фигуранты отказались давать показания. Уголовное дело расследовалось по статьям о похищении (п. «а», «в», «г», «д» «з» ч. 2 ст. 126 УК) и вымогательстве (ст. 163 УК).