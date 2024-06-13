Компания МТС сообщила, что недавно ее широкополосные сети попали под самую мощную за этот год DDoS-атаку. Атака шла с 20 тысяч устройств в течение двух часов, рассказал РИА Новости технический руководитель направления Anti-DDoS компании «МТС RED» Дмитрий Монахов.

Он также отметил, что мощность атаки составляла 207 гигабайт в секунду, а на границе сети она могла достигать нескольких терабит. Ключевой особенностью попытки вывести системы МТС из строя была нацеленность злоумышленников на маршрутизатор — его отключение привело бы к сбою интернет-соединения у пользователей оператора в целом регионе.

«Это свидетельствует о тщательности и системности подготовки нападения», — добавили в компании.

По словам Монахова, в компании в последнее время видят, что организаторы DDoS-атак «тщательнее подходят к выбору целей» и используют знания в области сетевых технологий для повышения результативности атак, «делая ставку на их объем и интенсивность».

В начале июня на сбой в работе оператора пожаловались абоненты «Билайна». По данным сервиса «Сбой.рф», за 6 июня от них поступило более шести тысяч жалоб. Большинство сообщений было из Новосибирской и Кемеровской области, а также Алтайского края.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГК «Солар» (структура «Ростелекома») о сетевых кибератаках писал, что в первом квартале 2024 года было отражено втрое больше DDoS-атак на российские компании, чем за весь 2023 год.