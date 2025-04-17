Новым директором музея современного искусства «Гараж» назначена Дарья Котова. Она сменила на этом посту Антона Беляева, который возглавлял музей с 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Я с волнением и радостью вхожу в новый этап истории „Гаража“ и уверена, что вместе с коллегами мы продолжим строить „Гараж“ как живой и динамичный музей», — заявила Котова.

Как уточнили в пресс-службе, при новом руководстве музей сохранит «стратегический курс на поддержку современного искусства», продолжив реализацию ключевых программ, а также «инфраструктурное развитие институции».

Котова начала работать в «Гараже» в 2010 году в качестве ассистента отдела по связям с общественностью. В то время она училась на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 2014 году Котова возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы, с 2021 года руководит фондом пожертвований музея.

Музей современного искусства «Гараж» основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. С февраля 2022 года музей приостановил проведение выставок, но устраивает лекции, творческие встречи и обсуждения.

В апреле 2024 года сотрудники ФСБ России провели обыски в офисе «Гаража», который расположен рядом с парком Горького. По словам очевидцев, силовики заинтересовались документацией, связанной с маркетингом и выставочной деятельностью. По данным СМИ, обыски были связаны с уголовным делом в отношении бывшего издателя «Медиазоны»* и экс-участника группы Pussy Riot Петра Верзилова*.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов