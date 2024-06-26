В МВД Дагестана официально опровергли информацию о вооруженном мужчине на Университетской площади. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональную пресс-службу ведомства.

«Нарушений общественного порядка нет. Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Все в порядке», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МВД Дагестана Гаяна Гариева заявила РИА “Новости”, что в городе не вводился план «Перехват».

О том, что неизвестный мужчина открыл огонь в районе Университетской площади сообщили республиканские телеграм-каналы.

В региональном МВД предупредили об оперативных мероприятиях в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова, а также попросили население покинуть эту территорию и воздержаться от поездок в эту часть города. Администрация Ленинского района Махачкалы также обратилась к жителям с призывом воздержаться от поздних выходов на улицу.

Позднее телеграм-канал Mash сообщил, что полиция Махачкалы ведет поиски двух людей в черном на машине без номеров. Остановив автомобиль для проверки, полицейские обнаружили в салоне оружие и совершили выстрел в воздух, однако неизвестным удалось скрыться. Очевидцы рассказали РБК, что стрельбу по сотрудникам ППС начали неизвестные были на автомобиле Lada Priora черного цвета.

Источник в силовых структурах, находившийся на месте происшествия, рассказал телеграм-каналу «Спросите у Расула», что «ничего там не произошло и никакой стрельбы не было».

По данным тг-канала, бдительный местный житель увидел человека с оружием, который может не иметь отношения к преступникам. На видео, опубликованных «Спросите у Расула», видно, как полиция выставляет оцепление и просит горожан покинуть эту территорию.