В торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах неизвестный устроил стрельбу, сообщил телеграм-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи» со ссылкой на очевидцев. В ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что стрелявший задержан.

«Мытищи. В ТРЦ Красный Кит услышали стрельбу. Посетители фудкорта довольно быстро эвакуировались на улицу», — говорится в публикации.

В ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что открывший стрельбу в ТЦ в Мытищах задержан. По данным ведомства, в результате пострадали три человека.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что охранники ТЦ не пропустили мужчину в здание торгового центра, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. Затем он покинул ТЦ, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и открыл стрельбу.

На публикуемых в соцсетях кадрах видно, как десятки посетителей покидают ТЦ. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что некоторые покинули здание через черный выход. Посетители сообщили, что слышали минимум шесть выстрелов.

После начала стрельбы посетители «Красного кита» эвакуировались в панике и без верхней одежды, рассказала «Газете.Ru» очевидица ЧП Алина (имя изменено).

«В момент стрельбы непосредственно в здании меня не было, в этот момент я подходила к зданию и увидела толпы людей, бегущих из ТЦ. Люди бежали в огромном количестве, все плакали, бежали в панике и без курток. <…> Две плачущие девочки также без одежды лет 11-12 рассказали нам, что слышали выстрелы и в панике убежали с остальной толпой. Видела машины Росгвардии», — сказала собеседница издания.

Провоцировал охранников и целился в них: что известно о стрелявшем

По предварительным данным, которые приводит телеграм-канала Baza, у одного из посетителей произошел конфликт с охранниками, после чего он открыл стрельбу из травматического пистолета. Как пишет канал, у троих пострадавших ранения в ногу и в спину.

Baza опубликовала видео конфликта с участием мужчины, который открыл стрельбу. Судя по кадрам, инцидент произошел у входа в торговый центр. Охрана не пропустила мужчину в черной куртке, после чего тот достал пистолет и стал целиться в охранников. Между ними завязалась драка. Разоружить мужчину пытались трое охранников. Shot сообщает, что к нему применяли электрошокер.

«Мужчина с пистолетом провоцировал охранников и спрашивал их, побьют ли они его „как в прошлый раз“», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев.

Незадолго до конфликта мужчину, устроившего стрельбу, «силой прогнали» из ТЦ, пишет Mash со ссылкой на очевидцев. Позже он вернулся с оружием, начал провоцировать охранников и открыл огонь. «Потом уверял, что оружие применил в качестве самообороны», — говорится в публикации.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что вызов о выстрелах поступил примерно в 17:13 мск. Спустя полчаса очевидцы рассказали ТАСС, что «Красный кит» работает в штатном режиме. К зданию торгового центра прибыли полиция и машины скорой помощи, передает «Осторожно, Москва».