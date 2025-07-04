В Нальчике (Кабардино-Балкария) произошла стрельба. Глава республики Казбек Коков сообщил, что сегодня в 18:00 (совпадает с мск) произошло нападение на сотрудника ДПС «с использованием холодного оружия», злоумышленник был убит. Телеграм-каналы утверждают, что нападавших было двое, один ликвидирован, второй задержан.

«Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего», — рассказал Коков.

О том, что в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике участвовали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщает Shot, инцидент произошел на улице Ленина. Пострадавший силовик в реанимации, отмечает телеграм-канал. Shot пишет, что одного из нападавших ликвидировали на месте, второй сбежал. По информации авторов канала, оба подозреваемых состояли в рядах ИГИЛ*.

«У пострадавшего сотрудника ДПС проникающие и резаные раны. Он уже на операции в больнице Нальчика», — говорится в посте.

Позднее телеграм-канал рассказал, что правоохранители проводят обыски дома у нападавших: «Один из них — местный житель, второй приехал в город из ближайшего села, их личности установлены».

Телеграм-канал «112» уточняет, что сбежавшего злоумышленного задержали, у него «изъято оружие». В ближайшее время мужчину доставят на допрос.

Baza сообщает, что в Нальчике двое мужчин, вооруженные ножами, напали на патруль ДПС. По данным источника телеграм-канала, пострадал 27-летний полицейский Азнаур С., сейчас он «находится в реанимации в тяжелом состоянии». О «тяжелом состоянии» сотрудника ДПС также пишет RT со ссылкой на источник.

Mash со ссылкой на очевидцев утверждает, что инцидент в Нальчике произошел, когда сотрудники ГАИ остановили мужчину, а тот «внезапно набросился на них с ножом и ранил инспектора». По данным телеграм-канала, в этот момент мимо проезжал полицейский патруль, который и открыл огонь по нападавшему.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация