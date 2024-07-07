В Кабардино-Балкарии (КБР) установили личности родителей, которые сидя слушали гимн России во время вручения аттестатов выпускникам в одной из школ Нальчика. Как сообщили в региональном отделе Минпросвещения, к этим родителям будут применены меры.

Запрос в соответствующие органы направил депутат Госдумы Андрей Картаполов. По словам ведущего специалиста отдела Минпросвещения региона Бэллы Баловой, инцидент произошел 29 июня, во время гимна не встали примерно восемь родителей.

«Их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — сказала Балова ТАСС.

Об инциденте в школе №33 в Нальчике сообщал телеграм-канал Mash. Он утверждал, что во время гимна на выпускном девятиклассников не встали, среди прочих, начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного республиканского застройщика и многодетные матери. Дети этих людей якобы «закрывали уши руками», писал Mash.

Балова опровергла эту информацию, заверив, что школьников, которые проявили бы «неуважение во время звучания гимна России», не было. Ребенок, о котором говорилось в сообщении Mash, — это дошкольник, пояснила представитель Минпросвещения.

По данным Mash, на родителей выпускников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России (ст. 17.10 КоАП). По этой статье физическому лицу грозит штраф на сумму от 2 до 3 тыс. руб., должностному лицу — от 5 до 7 тыс. руб. Для юрлица штраф составляет от 100 до 150 тыс. рублей.