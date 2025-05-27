Глава НАТО Марк Рютте намерен не допустить конфликта на июньском саммите альянса в Нидерландах из-за разногласий США и Европы по Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По их словам, Рютте хочет, чтобы запланированный на 24-25 июня в Гааге саммит НАТО прошел коротко, по существу и без открытых разногласий по поводу Украины. Мероприятие должен посетить американский президент Дональд Трамп, выступающий против членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Как отмечает NYT, роль Украины в ближайшем саммите НАТО остается неопределенной. Ожидается, что украинский президент Владимир Зеленский также будет присутствовать в Гааге, однако пока неясно, в каком качестве он там будет находиться, сказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Кроме того, неизвестно, пригласят ли Зеленского на главный ужин по случаю открытия мероприятия.

Собеседники NYT предположили, что в этом году встреча блока пройдет без заседания Совета НАТО-Украина. Некоторые из них рассказали, что лидеры НАТО намерены собраться на второй день саммита всего на несколько часов, чтобы обсудить свои оборонные расходы на фоне планов Вашингтона вывести большую часть своего военного контингента из Европы.

Между тем НАТО планирует провести параллельный форум оборонной промышленности, в котором украинский президент может принять участие, пишет NYT.