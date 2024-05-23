Вечером 22 мая в небе над южными регионами России пролетел неизвестный светящийся объект, который оставлял огненный след. Об этом сообщают городские порталы и телеграм-канал об астрономии AstroAlert.

Телеграм-канал «Кубань 23 Краснодар» уточнил, что в разных районах Кубани наблюдали «сверкающий объект, напоминающий комету».

Портал NewsTracker сообщил, что светящийся объект, который пролетал на большой скорости, также заметили жители Ставрополья. По мнению очевидцев, это могла быть комета, метеорит или космический мусор.

По данным AstroAlert, летящий объект также зафиксировали в Карачаево-Черкесской республике и Калмыкии примерно в 20:49 мск.вр. По информации канала, основание или голова объекта имели голубоватый оттенок, след от движения объекта был оранжевого — огненного цвета.

Сообщается, что полет тела составил не менее 20 секунд. Это позволило авторам AstroAlert сделать вывод о его медленном темпе и плавном движении. В конце полета объект распался на несколько отдельных частей.

«Скорее всего это сгорание космического мусора на небольшой скорости (порядка 8 км/сек) с очень пологим углом входа в атмосферу (по касательной)», — пишет AstroAlert.

Объект также попал в кадр при трансляции ночного неба в Архызе, которую проводил проект STARVISOR.

В свою очередь заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал краснодарскому порталу 93.RU, что объект в небе может оказаться или космическим мусором, или последствием ядерных учений, которые только стартовали в Южном военном округе.

По мнению Иванова, наиболее вероятно, что этот объект был отработавшим ракетоносителем или другим мусором, сошедшим с орбиты.