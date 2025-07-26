В Нефтеюганске двое молодых людей — 17 и 18 лет — напали на полицейских, которые приехали на вызов. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти, сообщает СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По данным следствия, вечером 25 июля возле жилого дома в одном из районов Нефтеюганска подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы, когда те находились «при исполнении своих должностных обязанностей».

Злоумышленников были задержаны полицейскими и прибывшими на подмогу сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии.

В Сеть также попало видео драки. Судя по видео на сотрудников ППС, в том числе со спины, напало несколько человек, среди них была женщина.

Телеграм-канал «112» пишет, что нападавшими оказались мигранты, которые устроили потасовку, когда сотрудники ППС решили проверить у них документы.

«Иностранные специалисты <…> кинулись на полицейских с кулаками. И, как они любят, с численным преимуществом», — отмечается в посте. Телеграм-канал пишет, что пока неясно, почему правоохранители не стали применять табельное.