Утром 7 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Киева, Харькова, Николаева, Днепропетровской, Львоской и Черкасской областей сообщают о взрывах. Подробнее — в материале RTVI.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в телеграм-канале о работе противовоздушной обороны в столице. «Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

Как отмечает «Суспільне», взрывы слышны в Киеве и области.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов также сообщил, что по предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова.

«Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту — без пострадавших. Осмотр мест продолжается», — говорится в его телеграм-канале.

Синегубов призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

О повышенной ракетной опасности также сообщал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. По данным «Суспільне», в этом регионе слышны взрывы.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в телеграм-канале, что утром в среду в области «было громко». «Пока угроза сохраняется. Будьте в безопасности», — отметил он.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, взрывы произошли в городе Дрогобыч.

Минобороны России пока не комментировало информацию о взрывах в украинских городах. Российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.