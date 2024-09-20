В Роттердаме неизвестный с двумя ножами напал на людей, выкрикивая «Аллаху Акбар», сообщает голландская газета De Telegraaf. В результате атаки один человек погиб, еще двое, включая нападавшего, ранены.

По данным газеты, нападение произошло недалеко от моста Эразма в центре Роттердама поздно вечером 19 сентября. По словам очевидцев, нападавший «явно» планировал навредить как можно большему числу людей.

До приезда полиции преступника обезвредил оказавшийся поблизости фитнес-тренер. Пострадавший и нападавший госпитализированы.

Полиция проводит расследование по факту случившегося и изучает версии мотивов злоумышленника.

Подробностей о личности преступника и пострадавших полиция пока не сообщала.