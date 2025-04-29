В результате подрыва двух автомобилей самодельным взрывным устройство погибли 26 человек и трое получили ранения на северо-востоке Нигерии в штате Борно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей.

По данным агентства, подорванные автомобили двигались по трассе между городами Ранн и Гамбору Нгала.Местная полиция Борно никак не прокомментировала инцидент в регионе, где более 15 лет действует экстремистская группировка «Боко Харам»*.

Источник AFP уточнил, что в результате взрыва погибло 16 мужчин, четыре женщины и шестеро детей. Собеседник агентства отметил, что большинство жертв обгорели до неузнаваемости.

Исламистские повстанцы «Боко Харам»* уже более 15 лет сражаются с вооруженными силами Нигерии. Представители организации часто используют самодельные взрывные устройства для нападения на мирных жителей и армию страны, уточняет Reuters.

* решением Верховного суда России подразделение «Боко Харам»* признано экстремистским и запрещено на территории страны.