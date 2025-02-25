Представители «Русской общины» обвинили арт-парк Никола-Ленивец в том, что построенная для сожжения 26-метровая мельница имеет символическую связь с НАТО и является «глумлением над русским праздником Масленицы». В пресс-службе калужского парка сообщили RTVI, что «часто имеют дело с попыткой использовать яркие никола-ленивецкие образы в какой-то странной политической риторике».

«Прокомментировать можем только следующее: Никола-Ленивец дистанцируется от любой политической, религиозной, сексуальной и другой подобной тематики в своих проектах и в своих комментариях», — отметили там.

В пресс-службе напомнили, что ежегодно на Масленицу Никола-Ленивец проводит мероприятие, на котором «масштабный архитектурный объект предается огню». В этом году тема фестиваля связана с «легендарным литературным сюжетом о сражении Дон Кихота с ветряными мельницами», подчеркнули в парке.

24 февраля в телеграм-канале «Русская Община ZOV» был опубликован пост, в котором заявлялось, что на территории арт-парка «свои ритуалы регулярно проводят неоязычники, эзотерики, шаманы и даже сатанисты».

«Главный герой “масленицы” арт-парка Никола-Ленивец — это всадник Апокалипсиса. Его окружают 24 зловещие мельницы. Возможно, прообраз стран, подписавших так называемый “украинский договор” на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Высота башен составляет 26 метров — что тоже символично, так как этот документ подписали еще главы Евросовета и Еврокомиссии. Судя по антуражу и “наполненным смыслам”, “масленица” в калужском арт-парке пропагандирует явно враждебные символы для русского мира. Причем как религиозного, так и политического характера», — говорится в публикации.

Активисты также заявили, что в арт-парке в прежние годы сжигали «“арт-объекты”, напоминающие Крымский мост, собор Парижской Богоматери, Каабу, Вавилонскую башню и т.д.», а сейчас, по их мнению, вместо Масленицы на территории арт-парка проводится «ежегодное символично-ритуальное эзотерическое действо, мимикрирующее под традиционные масленичные гуляния».

Авторы телеграм-канала предположили, что из-за сжигания арт-объектов на территории Никола-Ленивца может быть не совсем безопасно.

«“Русская Община” просит обратить внимание компетентных органов на деятельность арт-парка Никола-Ленивец и принять соответствующие меры», — призвали активисты.

24 февраля художник, скульптор и создатель знаменитого фестиваля «Архстояние» в Никола-Ленивце Николай Полисский заявил RTVI, что каждый может увидеть свой символизм в сжигаемых арт-объектах, а для него лично самое главное — чтобы эти сооружения красиво и фотогенично горели.

Впервые объекты начали сжигать в арт-парке Никола-Ленивец (Калужская область) во время Масленицы в 2001 году. Скульптуры собирают несколько месяцев, а горят они во время однодневного мероприятия за пару часов. В разное время здесь жгли «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду», «Бастилию», «Вавилонскую башню» и «Черную гору».

В 2025 году 1 марта на Масленицу будут сожжены разработанные Полисским вращающиеся Мельницы — комплексное сооружение из 24 башен, центральная из которых достигает высоты 26 метров. В качестве материала использовали отработанное дерево — горбыль, паллеты, тонкомер — и сено. Тема мероприятия: «Жил на свете рыцарь бедный…», посвященная борьбе Дон Кихота с ветряными мельницами.