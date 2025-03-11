Двое восьмиклассников госпитализированы из школы в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. По данным SHOT, школьник напал с ножом на учеников во время урока информатики.

«Сотрудники полиции находятся на месте происшествия в 117-й школе Сормовского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении МВД.

Подробности инцидента в ведомстве не уточнили.

По данным SHOT, ученик «достал нож, пырнул двоих парней в шею и живот и выбежал из класса». «Осторожно, новости» пишет, что детей эвакуировали из здания, на место приехали Росгвардия и скорая.

Baza отмечает, что нападавшему удалось сбежать.

«Ученики выбежали из класса и, пробегая мимо охранника, крикнули: «Илюха, проснись, вставай, там наших режут»», — пишет телеграм-канал.

Позже сотрудники полиции обнаружили 14-летнего нападавшего на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе, он задержан. В департаменте образования Нижнего Новгорода сообщили NN.RU, что, предварительно, между учениками произошел конфликт, во время которого один из школьников достал нож. В МВД сообщили ТАСС, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Один из учеников школы, где произошло нападение, рассказал NEWS.ru, что напавший подросток был «тихоней и практически ни с кем не общался», из-за чего его якобы «буллил весь класс». По его словам, инцидент произошел во время урока.

«Он решил отомстить и ранил сначала своего одноклассника в шею, который рядом с ним сидел и YouTube смотрел, потом другого ранил в живот», — сообщил собеседник издания.

Знакомая одного из пострадавших школьников в свою очередь назвала класс, где учатся пострадавшие и напавший, «хорошим и добрым». По ее словам, агрессии там не было.