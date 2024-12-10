В Нижнем Новгороде задержали гражданина России и Германии 2003 года рождения, подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в спецслужбе, во время обысков дома у задержанного обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также переписку с представителем украинских спецслужб, которая свидетельствует о готовящемся преступлении.

«Согласно показаниям задержанного, в ноябре 2024 года он за обещанное куратором денежное вознаграждение осуществлял подготовку диверсии на участке железнодорожного полотна в Нижнем Новгороде с использованием обнаруженного у него СВУ», — сообщили в ЦОС.

В ФСБ утверждают, что подозреваемого задержали в ходе розыска на территории России приверженцев неонацистской украинской идеологии вместе с группой молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений.

Возбуждено уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК РФ). Остальным участникам группы «инкриминируется совершение преступления общеуголовного характера».

ФСБ не раскрыла личности задержанных и другие подробности операции по задержанию