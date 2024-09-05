Дзержинский районный суд в Нижнем Тагиле отправил под стражу до 2 ноября 40-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По статье об убийстве малолетней (ч. 2 ст. 105 УК) и изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (ч. 4 ст. 131 УК), обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие и прокурор ходатайствовали в суде о необходимости взять мужчину под стражу, поскольку он «предпринял действия по сокрытию следов преступления, а также попытку скрыться от органов следствия». В СКР считают, что он мог «воспрепятствовать расследованию уголовного дела», спрятав улики, которые до сих пор так и не обнаружены.

На слушании обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном, но причину своего поступка назвать не смог.

Ранее отец убитой девочки, вооружившись ножом, пришел к месту проведения следственного эксперимента с участием обвиняемого, но силовики заметили его, остановили и забрали оружие.

Прощание с убитой девочкой пройдет завтра, 6 сентября, в Церкви Воскресения Христова в 13:30 по местному времени.

Что произошло

31 августа ученица четвертого класса А. отпросилась у отца погулять. Они жили вдвоем в общежитии «Уралвагонзавода» на улице Юности в Нижнем Тагиле. Мать девочки умерла примерно месяцем ранее от онкологического заболевания. Отец девочки, по словам соседей, выпивал, но родительскими обязанностями не пренебрегал. О его дочери соседи отзывались как о хорошо воспитанной и опрятно одетой.

Уйдя гулять, школьница пропала. Вернувшись с ночной смены, ее отец обратился в полицию. Вскоре к поискам девочки подключились волонтеры и местные жители, на улице нашли ее смартфон и куртку со следами крови. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Один из полицейских, проверяя записи камер видеонаблюдения, обратил внимание на вышедшего из подъезда мужчину, который вытащил в подвал мешок для мусора с явно тяжелым содержимым и оставил там. Когда этого жильца опознали, оказалось, что он улетел в Москву с намерением отправиться на СВО.

В мусорном мешке в подвале обнаружили труп школьницы с признаками насилия — через четыре дня после смерти. Подозреваемого задержали 3 сентября в московском аэропорту Внуково и отправили в Екатеринбург.

На допросе задержанный дал признательные показания, сообщив, что, находясь в своей комнате в общежитии, изнасиловал девочку и убил, а затем спрятал тело в затопленном подвале дома.

По словам соседей, накануне исчезновения девочки, 30 августа, подозреваемый устроил во дворе дома гулянье с шашлыками и настойчиво звал отца школьницы присоединиться. Тот отказался, сообщив, что уходит на работу в ночь. Поэтому, сделали вывод СМИ, предполагаемому преступнику было известно, что девочка осталась дома одна.

Что известно об арестованном

По данным екатеринбургского портала E1.RU, обвиняемый — 40-летний Владимир Александров — ранее уже был судим за изнасилование. Свидетельница по тому делу рассказала «Газете.ру», что мужчина изнасиловал ее подругу — проследовал за ней к подъезду, попросил придержать дверь, а потом на лестнице пригрозил ножом и заставил пойти к нему в квартиру.

«Он был пьян, дома были разбросаны бутылки, несколько часов он издевался над девушкой, затем уснул. Девушка пыталась всячески найти выход из этой злосчастной квартиры, нашла его документы, так мы и узнали, что это Владимир. У нее получилось выбраться, нашли его быстро, суд тоже прошел быстро. Его посадили, если не ошибаюсь, лет на восемь. Я только в новостях [об убийстве девочки в Нижнем Тагиле] узнала, что он был на СВО и вышел», — заявила подруга изнасилованной девушки, добавив, что тогда Александрова приговорили к восьми годам лишения свободы.

В следственном управлении СКР по Свердловской области подтвердили, что обвиняемый в убийстве 11-летней девочки был ранее судим за преступления против собственности и половой свободы. Отбывая срок в колонии, он завербовался на участие в военной операции на Украине, откуда приехал около трех месяцев назад и устроился работать сварщиком на «Уралвагонзавод». Мужчина поселился в том же общежитии квартирного типа, где жила его будущая жертва, в соседнем подъезде.

Соседи рассказали, что Александров не скрывал наличия судимости, но никогда не называл конкретную статью. По их словам, он вел себя прилично и спокойно, практически не пил, много внимания уделял детям, соорудил во дворе песочницу. Живущая в том же доме женщина сообщила, что бывший заключенный часто заходил к ней и общался с ее семилетней дочерью, угощая ее сладостями и называя «красавицей».

По данным Ura.ru, вечером 30 августа Александров водил будущую жертву в расположенную неподалеку пиццерию и угощал. В Следственном комитете (СК) по Свердловской области сообщили, что изнасилование и убийство девочки было совершено в ночь на 31 августа в комнате общежития, которую снимал Александров.

Источники Е1 рассказали, что после преступления, спрятав тело жертвы, мужчина пошел на работу, а после смены попросил знакомого отвезти его в аэропорт на рейс до Москвы.