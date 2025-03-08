В Нижнем Тагиле 36-летняя многодетная мать, лишенная родительских прав, оставила новорожденного сына на уличной скамейке. Мальчик выжил и находится в больнице, сообщает уральское издание Е1.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Мать младенца в «тяжелом послеродовом состоянии», поэтому ей пока не могут избрать меру пресечения. У женщины уже есть судимости: в 2016 году ее привлекали к ответственности за причинение смерти по неосторожности, а в 2019 году — за убийство. У нее шестеро детей, но родительских прав она лишена.

Новорожденного мальчика в одеяле нашли утром 4 марта на скамейке на Красноармейской улице. Прохожий обратил внимание на подозрительный сверток, обнаружил ребенка и вызвал скорую. Начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что младенец чудом выжил при минусовой температуре.

«Внутри котомки находился мальчик с пуповиной, подававший признаки жизни. Следует отдать должное мужчине, он не прошёл мимо, взял на руки грудничка и занёс его в подъезд, где теплее, после чего вызвал неотложку», — рассказал представитель главка.

Медики установили, что ребенок родился не более суток назад. Никаких записок при нем не нашли. Мальчика, который подвергся переохлаждению, поместили в реанимацию. Врачи сообщают, что динамика состояния пациента положительная, и скоро его переведут в отделение для грудных детей.

Полицейские начали разыскивать родителей младенца. Сначала изучалась поступившая в МВД информация о том, что сверток оставил на скамейке неизвестный мужчина, но она не подтвердилась. По словам Горелых, мать могут привлечь к ответственности за покушение на убийство новорожденного. Отец мальчика найден полицией и допрошен в рамках следствия.