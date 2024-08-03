В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте разрушенного после взрыва газа дома, сообщил департамент информполитики Свердловской области в телеграм-канале. В настоящее время осуществляется разбор завалов, говорится в сообщении. По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, демонтаж в доме завершат за двое-трое суток.

Мэр Нижнего Тагила утром 3 августа сообщил, что рабочие уже снесли левую часть дома.

В отчете МЧС России о поисково-спасательной операции говорится, что всего из-под обломков были спасены 15 человек, в том числе семь детей. В результате ЧП погибли десять человек, из них пятеро — дети. Еще 26 пострадали, из них 11 госпитализированы и находятся в стационаре, трое — в тяжелом состоянии. «В пункте временного размещения — 21 человек, в том числе четыре ребенка. Еще 171 человек, из них 31 ребенок, находятся у родственников», — говорится в сообщении. В поисково-спасательной операции были задействованы более 550 специалистов и 74 единицы техники, а также девять кинологических расчетов. Работы продолжались круглосуточно более двух суток, отмечает МЧС.

По словам губернатора, ему позвонил президент России Владимир Путин, который выразил слова поддержки и соболезнования и сделал несколько поручений в связи с ЧП.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

Два подъезда пятиэтажного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа после взрыва газа. В результате 10 человек погибли, еще 26 пострадали. Из-под завалов спасли 15 человек. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице. В МЧС заявили, что ЧП произошло в результате «взрыва газовоздушной смеси». В качестве причины взрыва рассматриваются неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации. E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что речь может идти о взрыве «отдельного газового баллона в квартире одного из жильцов из-за неправильной эксплуатации». По данным телеграм-канала Ural Mash, следователи рассматривают две версии: не выключенная газовая конфорка и неисправность в газовом оборудовании, которую не заметили специалисты, проверявшие дом в конце июня.

По факту ЧП в Нижнем Тагиле Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Прокуратура проводит проверку организации, которая обслуживала газовое оборудование в доме.

Жителям разрушенного дома уже начали поступать выплаты за утрату имущества, сообщили свердловские власти 2 августа. В частности, 38 человек получили деньги на первоочередные нужды. Сумма выплаты за полную потерю имущества была увеличена со 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

«В администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей 1, 2 и 3 подъездов», — говорится в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

На помощь пострадавшим выделено более 240 млн рублей. Семьям погибших власти обещают выплатить по 1,5 млн рублей за каждого человека.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.