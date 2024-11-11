Ногинский городской суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима 36-летнего гражданина Кубы Луиса Менендеса. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
Суд признал кубинца виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По информации следствия, 16 января в деревне Щемилово Богородского городского округа между Менендесом и его соотечественником произошел конфликт. Согласно материалам дела, в ходе ссоры подсудимый нанес противнику несколько ударов ножницами, но потерпевшему удалось оказать сопротивление и скрыться.
Спустя пару дней Менендеса задержали. По данным подмосковного управления СК, конфликт между мужчинами возник из-за денежного долга.
По информации телеканала 360, потерпевшим оказался 30-летний кубинец Мор Карбонелл Райдель. В ходе судебных разбирательств Менендес заявил, что раскаивается в случившемся.
Также обвиняемый рассказывал, что познакомился с соотечественником уже в России. По словам Менендеса, он не был в дружеских отношениях с Райделем. Подсудимый допустил, что «при других обстоятельствах» мог сам стать жертвой соотечественника.
Тем не менее, как сообщает прокуратура, подсудимый свою вину не признал.