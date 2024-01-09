Самолет авиакомпании «Нордстар» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска Красноярского края. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту находились 169 пассажиров, информации о пострадавших нет.

По данным ведомства, около 10 часов утра по местному времени (6:00 мск) в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании «Нордстар», выполнявшего рейс Красноярск — Норильск,было «допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы».

«На борту самолета находилось 169 пассажиров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки», — сказано в сообщении.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место.

В конце октября самолет Smartavia, летевший рейсом 5Н 583 из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми. Аналогичное ЧП произошло в Перми в сентябре, тогда за пределы полосы выкатился самолет Boeing 737-800 турецкой авиакомпании AnadoluJet, прибывший рейсом TK 3964.