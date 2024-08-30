Король маори в Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII умер на 70-м году жизни, передает RNZ со ссылкой на его представителей.

По словам пресс-секретаря, король восстанавливался в больнице после операции на сердце и «мирно скончался в окружении семьи».

На всех правительственных зданиях в Новой Зеландии приспущены государственные флаги, пишет AFP. Карл III, который является сувереном и главой Новой Зеландии, заявил, что был шокирован новостью, так как недавно говорил с королем маори по телефону.

В течение пяти дней в стране пройдут поминальные мероприятия, участие в которых примут представители племен маори, а также делегации из тихоокеанских государств. Похороны короля запланированы на 5 сентября на горе Таупири. В этот же день, до церемонии, должны избрать нового монарха.

Численность коренного народа Новой Зеландии маори в июне 2024 года достигла 1 млн человек. У короля маори нет юридической власти, он — символ национальной идентичности. Король или королева назначается лидерами племен. Следующий монарх будет избран в день похорон предыдущего короля, но до его погребения.

Тухеитиа Паки стал королем в 2006 году, после смерти матери Те Атаирангикааху. После восхождения на трон его жена Макау Арики была назначена покровительницей Лиги благосостояния женщин маори в 2007 году и организации общественного здравоохранения маори Te Kohao Health. Тухеитиа Паки имел троих детей: Фатумоана, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По.