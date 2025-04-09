В Новокузнецке Кемеровской области арестован местный житель, который подозревается в поджоге своей сожительницы «на почве неприязненных отношений», сообщает местное следственное управление СК России.

Мужчине предъявлено обвинение ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью). За аналогичное преступление, совершенное таким же способом, в 2024 году жительница Сахалина была приговорена к восьми годам колонии.

Следствие ходатайствовало перед судом о том, чтобы его взяли под стражу, — в связи с тем, что он скрылся с места преступления. По предварительным данным, 5 апреля в квартире на ул. 25 лет Октября подозреваемый вступил в конфликт с сожительницей «на почве личных неприязненных отношений», облил ее горючей жидкостью для зажигалок из флакона, который у него был с собой, и поджег женщину зажигалкой.

Жертва получила сильные ожоги, но сумела позвонить дочери, которая вызвала скорую и полицию. Пострадавшую увезли в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

Подробности случившегося приводит телеграм-канал Shot. По его данным, подозреваемого зовут Сергей, ему 43 года, и в 2024 году он представал перед судом за угрозу убийством.

Причиной конфликта между ним и сожительницей якобы стало то, что она «вечером выносила ему мозг». В сообщении канала говорится, что после поджога у женщины «вспыхнули волосы и загорелась ночная сорочка», в результате пострадавшая получила ожоги 20% поверхности тела и верхних дыхательных путей.

«Сильно обгорели лицо и руки, которыми она пыталась потушить пламя. Пока в сознание жертва ещё не пришла», — пишет Shot.

Полицейские и сотрудники СК совместно провели следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор доказательств, назначены судебные экспертизы.