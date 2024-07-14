Из-за природных пожаров в Новороссийске (Краснодарский край) введен режим ЧС, сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, предварительная площадь горения — 22 га. Ранее Кравченко сообщил, что возгорание лесного массива произошло в Сухой щели — в районе хутора Дюрсо. По его словам, в 11:45 по местному времени (совпадает с московским) поступило сообщение о возгорании травы и деревьев в районе базы отдыха «Романтик», которая расположена в Дюрсо. Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». С места, где произошел пожар, эвакуировали сотни людей и автомобили.

МЧС России сообщило, что пожар перешел на территорию базы отдыха. О какой именно базе идет речь, ведомство не уточнило. Позже оно заявило, что пожар на территории базы полностью потушен. Министерство подчеркнуло, что на месте пожаров работают порядка 150 специалистов и 40 единиц техники.

Телеграм-канал Shot пишет, что огонь уничтожил шесть домов и несколько машин на турбазе «Голубая волна», которая расположена в Дюрсо. Пожар был потушен, пострадавших, по предварительной информации, нет, подчеркивает канал.

В конце августа 2020 года пожар вспыхнул на территории заповедника «Утриш», который разделяет Новороссийск и Анапу. Общая площадь возгорания составила 126 га. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что возгорание произошло из-за «туристов, которые готовили еду на кострах». Власти региона оценили ущерб в 980 млн. руб.

Против директора заповедника Олега Кондратьева завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая особо крупный ущерб»). Кроме того, было заведено уголовное дело на 37-летнего сына Кондратьева, который числился в заповеднике на должности госинспектора по охране окружающей среды, но фактически не работал. В апреле 2022 года Анапский суд признал обоих виновными. Кондратьев-старший получил 1 год и 2 месяца лишения свободы, а его сын — год лишения свободы.