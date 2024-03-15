В морском порту Новороссийска ввели временный запрет на передвижение в бухте малогабаритных судов и плавательных средств. Об этом сообщила мэрия города со ссылкой на соответствующее указание командира Новороссийской военно-морской базы Виктора Кочемазова. По какой причине вводятся ограничения, в мэрии не уточнили.

Запрет действует с 18:00 14 марта до 08:00 18 марта. Под ограничения попадают прогулочные, спортивные и парусные суда, в том числе не подлежащие государственной регистрации. Также в указанный период в акватории Новороссийской бухты нельзя использовать надувные приспособления для плавания, средства для занятий спортом на воде, гидроциклы, виндсерферы, сабдоски и их аналоги.

Кроме того, как сообщили городские власти, временно запрещено проводить любые подводные работы и погружения водолазов в пределах новороссийской морской гавани.

Исключения касаются водного транспорта, необходимого для обеспечения работы порта, отметили в заявлении.

Накануне, 14 марта администрация города предупредила, что военные в акватории порта в рамках учебных мероприятий отрабатывают стрельбу. До этого также подобные учения проходили 7 и 9 марта.

В августе 2023 года украинские силы двумя морскими катерами-дронами пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. В российском Минобороны тогда сообщили, что безэкипажные катера удалось оперативно обнаружить и уничтожить.

По информации военных корреспондентов, из-за атаки украинских беспилотников получил повреждения крупный десантный корабль «Оленегорский горняк». При этом военкор Юрий Котенок называл повреждения судна незначительными.