В Новосибирский областной суд передано уголовное дело бывшего бойца ММА из Таджикистана, которого обвиняют в убийстве женщины и ее пятилетней дочери из-за денег, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Судя по карточке на сайте суда, 19 декабря обвиняемому будут продлевать арест.

31-летнему мужчину вменили убийство двух людей, включая малолетнего, и разбой (п. «а, в, д, з, к» ч. 2 ст. 105 и п. «б, в» ч.4 ст.162 УК). В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

Жертвами убийства стали 39-летняя Ольга Ярославцева и ее пятилетняя дочь, которые переехали в Новосибирск из Казахстана в середине 2023 года, а 20 января 2024-го внезапно пропали. Подруга женщины рассказала, что та привезла в Россию 5 млн рублей, вырученных от продажи имущества, и как раз незадолго до исчезновения купила автомобиль за 1,5 млн рублей.

В ходе поисков полиция, опросив знакомых и соседей, выяснила, что Ярославцеву не раз видели с неким мужчиной. Выяснилось, что речь идет о 31-летнем Фарходе Рахимзоде, который помогал матери-одиночке с выбором и покупкой автомобиля.

Этот уроженец Таджикистана перебрался в Сибирь в поисках заработка и поначалу рассчитывал получать доход от участия в боях ММА под псевдонимом «Глаза тигра», но из десяти поединков выиграл только четыре.

«Участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил. Становился финалистом Чемпионата Москва-Сибирь Open League, побеждал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу», ― писал портал Infopro54 со ссылкой на знакомого мужчины.

В перерывах между боями Рахимзода подрабатывал таксистом. В сентябре 2021 года он присвоил забытый пассажиром смартфон, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей.

В Новосибирске Рахимзода женился на местной жительнице и вместе с ней воспитывал двоих детей. Когда он стал подозреваемым в двойном убийстве, СМИ начали выдвигать предположения о том, что этот брак мог быть фиктивно оформлен с целью получения российского гражданства.

Когда полиция установила личность подозреваемого и начала выяснять его местонахождение, оказалось, что он покинул Россию вскоре после исчезновения Ярославцевой и ее дочери. Уголовное дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Беглеца объявили в международный розыск и вскоре задержали на границе Казахстана с Узбекистаном, после чего экстрадировали в Россию.

На допросе, проведенном еще до экстрадиции, Рахимзода сознался в убийстве Ярославцевой и ее дочери ради хищения купленного женщиной автомобиля и оставшихся от продажи наследства денег. Он рассказал, что задушил девочку и зарезал ее мать. «У меня паника пошла, я не знал, что делать… Она наткнулась на нож», — объяснил он свои действия.

Координаты мест, где спрятаны тела, Рахимзода указывал лишь приблизительно, поэтому полиция долго не могла их найти.

«Он дал показания, что женщину зарезал, девочку задушил. Указал, где спрятал тела. Это в разных местах. Но это лес, все присыпано снегом», — рассказывал «КП — Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

В конце января труп Ольги Ярославцевой был найден под снегом на обочине трассы в Тогучинском районе, его случайно откопал уборщик на грейдере. Из одежды на убитой остались только брюки, ее опознали по серьгам и татуировкам. В этой же лесной местности женщину искали еще до задержания Рахимзоды, поскольку именно там, по данным геолокации, в последний раз работал ее смартфон.

Через неделю, в начале февраля, в сугробе между Хилокским рынком и поселком Толмачево нашли тело убитой девочки. Опознание проводилось с участием родителей Ольги Ярославцевой, проживающих в Алма-Ате.