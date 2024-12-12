Вооруженное ограбление отделения банка произошло в центре Новосибирска, неизвестный похитил свыше 9 млн рублей, сообщили в региональном ГУ МВД России.

«12 декабря около 9:05 (5:05 мск) в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники полиции проводят поиск подозреваемого в ограблении банка.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, у злоумышленника был при себе «предмет, используемый в качестве оружия».

«Прошел в здание офиса совместно с сотрудниками банка. После чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону, где осуществил хищение денежных средств размере 9,5 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

NGS со ссылкой на очевидцев сообщил, что на месте ограбления дежурили силовики — в том числе кинологи.