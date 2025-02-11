В Новосибирске произошел взрыв на заводе по производству газированных напитков, обрушилась часть кровли и стены здания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 11 февраля в Дзержинском районе Новосибирска. На заводе разгерметизировалась емкость для брожения, сообщили в МЧС.

В результате происшествия обрушилась часть кровли на площади около 150 кв. м и часть стены на площади около 70 кв. м. Пожара не произошло. Решается вопрос о привлечении тяжелой техники для разбора конструкций.

В результате инцидента пострадал 30-летний сотрудник организации, арендующей здание, сообщили в региональной прокуратуре. У него травма головы, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга, уточнили ТАСС в ведомстве. Пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии.