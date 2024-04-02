В Новосибирске сотруднику кинотеатра, 26-летнему Павлу с синдромом Дауна, предложили работать за ширмой. Об этом рассказала его мать Татьяна Есипова, которая отметила, что ее сын работает в местном кинотеатре «Синема» Центра креативных индустрий с 2019 года. В самой организации говорят, что права работника не нарушались.
По словам Есиповой, Павел устроился на работу подсобным рабочим кинозала, но его обязанности были «гораздо шире», а прежний коллектив и руководство оказались благосклонны к ее сыну и оборудовали ему комфортное рабочее место.
Ситуация изменилась, когда исполняющим обязанности директора учреждения стал «некий г-н Васильев» (по всей видимости, речь идет о главе Центра креативных индустрий Андрее Васильеве), для которого, по мнению Есиповой, «инвалид вообще не человек».
«Когда он первый раз увидел ребят с комплексными нарушениями (они пришли на киносеанс), он в ужасе спросил: “Кто это?”. Началась наша “борьба за выживание”. Любые мои попытки обратить внимание на то, что в коллективе работает человек с ментальными нарушениями, натыкались на глухую стену непонимания», — пишет женщина.
Она считает, что с того времени «Васильев начал отделять Павла от коллектива, своим небрежным отношением формируя негативное отношение» к нему. «Единственной нитью», связывающей Павла с коллективом, оставалась пожилая наставница, после увольнения которой молодому человеку стало тяжелей, но он продолжал выполнять свою работу, отмечает Есипова.
Позднее стало известно, что в учреждении будет открыт проектный офис Фонда культурных инициатив, придут новые сотрудники, которым нужны кабинеты.
«И, конечно, первым лишним сразу оказался Павел. Я обратилась к г-ну Васильеву, чтоб, когда будут делать ремонт и перемещать сотрудников, не забыли про то, что у Павла должно быть оборудовано нормальное рабочее место. Что тут началось! Радуйтесь, что я его не сократил. Не подходите ко мне, я очень занят, у меня очень важная миссия, мне не до инвалидов», — рассказала мать новосибирца.
Поняв, что «нормального рабочего места» не будет, Есипова, по ее словам, обратилась в Минкульт Новосибирской области, в том числе к и. о. главы ведомства Юрию Зимнякову. В министерстве «обещали разобраться и соблюсти трудовые права инвалида и просто человеческие права», но спустя время один из чиновников — его имя не называется — заявил по телефону, что надо «радоваться, что Павла не сократили».
«Далее началась история ширмы для инвалида. В шикарно отремонтированном помещении проектного офиса с новой мебелью в углу поставили ширму сомнительного качества, выглядящую пятном человеческого невежества и безразличия — рабочее место человека с ментальными нарушениями», — отметила мать Павла.
По ее словам, в ходе разговора с Васильевым произошла «странная словесная дуэль, основной нитью которой было: пусть радуется тому, что дают». «Ширму нужно воспринимать как подарок, как благодарность за то, что Павла не уволили», — поделилась женщина.
Она добавила, что обратилась в прокуратуру, но понимает, что там не решают «вопросы отсутствия человечности, безразличия, скудности души и нравственного невежества». «Но я очень надеюсь, что мое обращение к заместителю губернатора, курирующего сферу культуры, “похоронит” ширму», — заключила Есипова.
Сам глава Центра креативных индустрий Андрей Васильев в беседе с изданием «Подъем» изложил свою версию событий: ширма была предложена на случай, если сотруднику «необходимо уединиться», а права Павла никто не нарушал.
Кроме того, по словам Васильева, Павла звали на общие мероприятия — к примеру, дни рождения сотрудников.
«Он вышел на рабочее место с мамой, которая его постоянно сопровождает, несмотря на то, что она у нас в штате не находится, мы этому не препятствуем. Ширма предлагалась в качестве варианта на время коротких перерывов, если ему необходимо уединиться: конфетку съесть, книжку посмотреть», — сказал Васильев, добавив, что убрал ширму после возражений.
И.о. директора учреждения утверждает, что в личном общении с ним Есипова «таких вещей не говорила», а Павел «на каждом из праздников был желанным гостем вместе с мамой и ни одного не пропускал». «Человек два года нормально существовал в коллективе, а сейчас решил, что права ее сына нарушены», — заявил Васильев.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru отметил, что хочет услышать позицию руководства кинотеатра и разобраться во всех деталях ситуации, но, если все соответствует рассказу мамы Павла, то молодому человеку помогут найти другую работу.
«Таких людей, как этот парень, нужно ценить, что он не сидит дома, а старается работать. В крайнем случае ведомства из Новосибирска вмешаются и проконтролируют ситуацию. Если его действительно так обижают, я уверен, что мои партийные коллеги с удовольствием его привлекут для какой-то общественной работы», — сказал парламентарий.