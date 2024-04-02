В Новосибирске сотруднику кинотеатра, 26-летнему Павлу с синдромом Дауна, предложили работать за ширмой. Об этом рассказала его мать Татьяна Есипова, которая отметила, что ее сын работает в местном кинотеатре «Синема» Центра креативных индустрий с 2019 года. В самой организации говорят, что права работника не нарушались.

По словам Есиповой, Павел устроился на работу подсобным рабочим кинозала, но его обязанности были «гораздо шире», а прежний коллектив и руководство оказались благосклонны к ее сыну и оборудовали ему комфортное рабочее место.

Ситуация изменилась, когда исполняющим обязанности директора учреждения стал «некий г-н Васильев» (по всей видимости, речь идет о главе Центра креативных индустрий Андрее Васильеве), для которого, по мнению Есиповой, «инвалид вообще не человек».

«Когда он первый раз увидел ребят с комплексными нарушениями (они пришли на киносеанс), он в ужасе спросил: “Кто это?”. Началась наша “борьба за выживание”. Любые мои попытки обратить внимание на то, что в коллективе работает человек с ментальными нарушениями, натыкались на глухую стену непонимания», — пишет женщина.

Она считает, что с того времени «Васильев начал отделять Павла от коллектива, своим небрежным отношением формируя негативное отношение» к нему. «Единственной нитью», связывающей Павла с коллективом, оставалась пожилая наставница, после увольнения которой молодому человеку стало тяжелей, но он продолжал выполнять свою работу, отмечает Есипова.

Позднее стало известно, что в учреждении будет открыт проектный офис Фонда культурных инициатив, придут новые сотрудники, которым нужны кабинеты.

«И, конечно, первым лишним сразу оказался Павел. Я обратилась к г-ну Васильеву, чтоб, когда будут делать ремонт и перемещать сотрудников, не забыли про то, что у Павла должно быть оборудовано нормальное рабочее место. Что тут началось! Радуйтесь, что я его не сократил. Не подходите ко мне, я очень занят, у меня очень важная миссия, мне не до инвалидов», — рассказала мать новосибирца.

Поняв, что «нормального рабочего места» не будет, Есипова, по ее словам, обратилась в Минкульт Новосибирской области, в том числе к и. о. главы ведомства Юрию Зимнякову. В министерстве «обещали разобраться и соблюсти трудовые права инвалида и просто человеческие права», но спустя время один из чиновников — его имя не называется — заявил по телефону, что надо «радоваться, что Павла не сократили».

«Далее началась история ширмы для инвалида. В шикарно отремонтированном помещении проектного офиса с новой мебелью в углу поставили ширму сомнительного качества, выглядящую пятном человеческого невежества и безразличия — рабочее место человека с ментальными нарушениями», — отметила мать Павла.

По ее словам, в ходе разговора с Васильевым произошла «странная словесная дуэль, основной нитью которой было: пусть радуется тому, что дают». «Ширму нужно воспринимать как подарок, как благодарность за то, что Павла не уволили», — поделилась женщина.

Она добавила, что обратилась в прокуратуру, но понимает, что там не решают «вопросы отсутствия человечности, безразличия, скудности души и нравственного невежества». «Но я очень надеюсь, что мое обращение к заместителю губернатора, курирующего сферу культуры, “похоронит” ширму», — заключила Есипова.

Сам глава Центра креативных индустрий Андрей Васильев в беседе с изданием «Подъем» изложил свою версию событий: ширма была предложена на случай, если сотруднику «необходимо уединиться», а права Павла никто не нарушал.

Кроме того, по словам Васильева, Павла звали на общие мероприятия — к примеру, дни рождения сотрудников.

«Он вышел на рабочее место с мамой, которая его постоянно сопровождает, несмотря на то, что она у нас в штате не находится, мы этому не препятствуем. Ширма предлагалась в качестве варианта на время коротких перерывов, если ему необходимо уединиться: конфетку съесть, книжку посмотреть», — сказал Васильев, добавив, что убрал ширму после возражений.

И.о. директора учреждения утверждает, что в личном общении с ним Есипова «таких вещей не говорила», а Павел «на каждом из праздников был желанным гостем вместе с мамой и ни одного не пропускал». «Человек два года нормально существовал в коллективе, а сейчас решил, что права ее сына нарушены», — заявил Васильев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru отметил, что хочет услышать позицию руководства кинотеатра и разобраться во всех деталях ситуации, но, если все соответствует рассказу мамы Павла, то молодому человеку помогут найти другую работу.