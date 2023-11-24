Аспирант Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Александр Болдонов разработал трехмерную модель устройства, устанавливаемого на стандартные легкомоторные самолеты для обеспечения их вертикального взлета и посадки. Об этом сообщает «Сиб.фм».

По словам разработчика, устройство представляет собой большой дрон, который монтируется на стандартный легкомоторный самолет определенного типа.

«Комплект модернизации самолетов представляет собой комплект из электрической винтомоторной группы, аккумуляторов, электроники и других агрегатов, устанавливаемый на легкий самолет для вертикального взлета и посадки», — пояснил Болдонов

Как отмечает издание, такая система позволит легкомоторным самолетам взлетать и садиться на площадки небольших размеров. По словам инженера, уже создана 3D-модель системы, проведены предварительные расчеты и подана заявка на грант.

«Сейчас проект находится на стадии аэродинамических исследований. В настоящее время я разрабатываю варианты для улучшения аэродинамики летательного аппарата с установленным комплектом. С привлечением инвестиций планирую создание демонстрационного образца», — добавил аспирант.