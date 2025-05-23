Компания NtechLab запустила в Обнинске Калужской области интеллектуальную систему видеоаналитики, способную распознавать различные жизненные ситуации, лица и силуэты. Эта платформа на основе искусственного интеллекта призвана обеспечивать безопасность и комфорт городской среды. В ближайших планах — масштабировние аналогичной системы в Калуге.

Инновационные алгоритмы анализируют городское пространство, идентифицируя лица людей, их силуэты и различные ситуации в реальном времени. Особое внимание уделено ключевым общественным зонам: центральной площади, парковым зонам, транспортным терминалам (железнодорожному и автовокзалу), а также территории Обнинского института атомной энергетики.

В скором времени технологию начнут применяться для мониторинга дорожной ситуации. Система будет автоматически распознавать автомобильные номера и проверять их по базе данных, выявляя транспортные средства, которые не должны находиться на дорогах — например, машины, снятые с учёта или принадлежащие водителям с аннулированными правами. Это позволит повысить уровень безопасности на дорогах города.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук в разговоре с RTVI отметил символизм того, что NtechLab, один из лидеров в мире по качеству распознавания лиц, внедряет технологии безопасности в первом наукограде России.

“Сегодня мы предлагаем для регионов целый спектр решений для безопасности, экологичности и комфорта городов. Как правило, начиная с темы безопасности, руководство региона постепенно масштабирует наши решения и по всем остальным направлениям — экология, туристическая привлекательность, культура отдыха и т. д. Калужская область — новый для нас регион, но взаимный интерес на масштабную работу уже позволяет нам строить большие совместные планы на глубокую интеграцию технологий ИИ в регионе», — сказал Алексей Паламарчук.