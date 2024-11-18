Днем 18 ноября по Одессе был нанесен ракетный удар, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его утверждению, в городе повреждена гостиница-общежитие, где проживали украинские военные.

«В Одессе нанесен мощный удар в пятиэтажную гостиницу-общежитие военнослужащих Украины… Местные сообщают, что территорию оцепили, и поехали «скорые»», — заявил он.

«Осторожно, новости» публикует видео, на которых запечатлен поврежденный жилой дом. Канал пишет, что это многоэтажка в Одессе, которая «пострадала <…> в результате попадания снаряда».

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер утверждает, что в результате ракетного удара по городу погибли восемь человек, еще 18 получили ранения — четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок, указал чиновник.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщает о восьми погибших. Пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь, добавил он.

По словам депутата Верховной Рады Алексей Гончаренко, ракетный удар был нанесен по центру Одессы. В городе горит два жилых дома, одна ракета якобы не разорвалась и попала в здание учебного заведения, говорит он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что речь якобы идет о «целенаправленном ударе по гражданской инфраструктуре».

Российская сторона произошедшее не комментировала. Минобороны России неоднократно отмечало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.