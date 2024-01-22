Художественный руководитель программы «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит умер 21 января в Одессе, сообщил его друг, народный артист Украины Олег Филимонов в Facebook*. Прощание с Хаитом состоится во вторник, 23 января.

«Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», — написал Филимонов.

По его словам, прощание с Хаитом будет проходить в фойе Одесской киностудии в 12:00 (13:00 мск) 23 января. Сатирика похоронят на Таировском кладбище в Одессе.

В телеграм-канале Хаита говорится, что он скончался «молниеносно».

«Непостижимо. Бесконечно больно. Все, кто был хоть немного знаком с Женей знают, что он очень тонкий, чуткий, заботливый, добрый — к своим. Был.

Он бесконечно любил жизнь», — сказано в сообщении.

Евгений Хаит родился в семье писателя-сатирика и игрока КВН Валерия Хаита, его младший брат — один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит.

Сатирик играл в одесской команде КВН, в 1991—1999 годах был художественным руководителем программы «Джентльмен-шоу», а также сценаристом проекта «Голые и смешные».

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