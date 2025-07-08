Жители дагестанских населенных пунктов Магарамкент, Куйсун,Гиляр,Гапцах и Верхний Тагиркент массово отравились водой. На месте ЧП работают специалисты Роспотребнадзора, говорится в телеграм-канале регионального управления ведомства.

Данные о множественных случая кишечной инфекции среди жителей пяти населенных пунктов начала поступать в Роспотребнадзор ночью 7 июля. Сейчас в очаге работают специалисты ведомства, происходит отбор проб вод и биоматериала пострадавших.

«Согласно предварительным данным случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

Также проводятся противоэпидемические мероприятия, которые позволят локализовать очаг в пределах инкубационного периода.

Точное число пострадавших, а также подробности о причине отравления не сообщаются.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту массового отравления. Ведомство установит обстоятельства ЧП, а также даст оценку соблюдению ресурсоснабжающей организацией и должностными лицами требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее в Дагестане 11 туристов отравилась пловом с возбудителем дизентерии. По данным Роспотребнадзора, кафе, где ели пострадавшие, не соблюдались санитарные требования. В частности, у работников отсутствовали медкнижки, а персонал не обследовали. Заведение сейчас опечатано сотрудниками полиции.