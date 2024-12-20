Певец Филипп Киркоров признался, что телеведущую Анастасию Ивлееву не пригласили сниматься в новогоднем фильме телеканала ТНТ из-за его возражений. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram*.

Речь идет о музыкальной комедии «Небриллиантовая рука», снятой по мотивам фильма Леонида Гайдая. По словам артиста, помимо него в новогоднем шоу телеканала могла принять участие и организатор прошлогодней «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева. Киркорова эта перспектива не просто удивила — «не было предела моему возмущению», подчеркнул артист.

Он отметил, что поставил создателям картины и директору телеканала ТНТ Тине Канделаки условие, что «не появится в одном кадре» с Ивлеевой.

«Да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам «Небриллиантовой руки» и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — написал Киркоров.

Ивлеевой он пожелал «всего хорошего», а новогоднему фильму с его участием — «высоких рейтингов».

Чем возмущен Киркоров

До этого Киркоров уже обозвал Ивлееву «крысой» и «гнидой» в эфире шоу «Кстати» в соцсети «ВКонтакте». Певец возмутился отсутствием извинений со стороны Ивлеевой «после всего».

Ранее он уже упрекал Ивлееву за то, что она не извинилась перед ним лично за последствия «голой» вечеринки. По словам певца, он тогда «получил по полной программе», и «никто так не огреб за всю эту историю», как он. Киркоров утверждал, что он зашел на скандальную вечеринку Ивлеевой «всего на пять минут», потому что «обещал Насте».

После этих высказываний артиста телеведущая опубликовала в своем телеграм-канале картинку с серьгами в виде крыс, спросив у подписчиков, не знают ли они, проколоты ли уши у Киркорова.

В декабре 2023 года Анастасия Ивлеева провела в Москве скандальную «голую» вечеринку. На мероприятии присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti и другие.

Публикация откровенных фото и видео с «голой» вечеринки в социальных сетях вызвала волну возмущения в соцсетях и среди представителей власти. Участников скандального мероприятия начали вырезать из новогодних телепроектов и отменять им концерты.

После этого многие артисты записали видеообращения с извинениями. Киркоров тогда говорил, что «вошел не в ту дверь».

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