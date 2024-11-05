Французские и нидерландские следователи провели обыски в офисах американской стриминговой компании Netflix в Париже и Амстердаме. Об этом сообщили издание Marianne и агентство Reuters со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру (PNF). По данным источников, обыски прошли в рамках предварительного расследования о налоговом мошенничестве и отмывании денежных средств.

Reuters со ссылкой на источник во французской судебной системе пишет, что обыски в офисах Netflix в Париже и Амстердаме прошли примерно в одно время — утром 5 ноября. В следственных действиях участвовали специалисты, занимающиеся финансовыми преступлениями и коррупцией. Собеседник агентства отметил, что сотрудничество между французскими и нидерландскими властями в рамках этого разбирательства продолжается «уже несколько месяцев».

По информации Reuters, расследование во Франции началось еще два года назад, в ноябре 2022 года.

Агентство отмечает, что французское представительство Netflix привлекло внимание местных налоговых органов из-за низких показателей финансового оборота, которые, по оценке надзорных служб, не соответствовали числу пользователей сервиса в стране.

Официальные причины разбирательства пока неизвестны, а предварительное расследование не обязательно означает предъявление обвинений или начало судебного процесса, указывает Reuters.

По данным La Lettre, в период с 2019 по 2020 год Netflix Services France уплатил менее €1 млн налога, проведя платежи через зарегистрированное в Нидерландах подразделение. Позже в компании заявили, что прекратили переводить средства через нидерландскую структуру в 2021 году.

Reuters также пишет, что отчетах зафиксирован рост выручки французского подразделения Netflix в 25 раз — с €47 млн в 2020 году до €1,2 млрд в 2021-м.

В 2022 году Netflix урегулировала налоговый спор в Италии, согласившись выплатить €55,8 млн. Итальянские власти утверждали, что компания должна платить налоги внутри страны, поскольку использовала ее цифровую инфраструктуру, в том числе серверы и кабели для предоставления услуг пользователям.