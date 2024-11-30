В киргизских офисах компании «Яндекс Такси» и ее партнеров прошли обыски по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

Как объяснили в ГКНБ, ОсОО «Яндекс. Такси Корп» (местная дочка «Яндекс Такси») и его партнеры необоснованно завысили процентные ставки для водителей, в результате чего искусственно увеличилась стоимость цен на такси.

При этом ранее Служба антимонопольного регулирования Киргизии неоднократно предпринимала меры в отношении компании, отмечает ГКНБ. В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.

В «Яндекс Такси» не согласились с претензиями киргизских властей. Представитель компании в разговоре с РБК заявил, что местная дочка работает в соответствии с законодательством и платит налоги.

Собеседник издания подчеркнул, что «Яндекс Такси» взаимодействует с регулятором в рабочем порядке, а меры антимонопольного регулирования к компании не применялись. «Яндекс Такси» будет отстаивать свои интересы, добавил он.

В августе правительство Казахстана публиковало статистику, согласно которой в республике работают 300 тыс. таксистов, из них 70% предоставляют услуги через «Яндекс Такси». Власти заявляли, что такое соотношение может привести к росту тарифов и «значительным денежным оттокам за границу».

Для изменения ситуации киргизские власти подготовили постановление, которое предполагает открытие муниципальных такси и создание программного комплекса для водителей и пассажиров такси.