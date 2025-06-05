Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в издании Ura.ru в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Cобеседник агентства не уточнил подробностей.

Источник E1.RU рассказал, что перед обысками в редакции URA. RU были задержаны двое сотрудников, среди которых редактор Денис Аллаяров.

«Это может быть связано с задержанием бывшего сотрудника полиции, передававшего URA. RU сведения из ежедневной сводки», — отмечает E1.RU.

Baza пишет, что причиной обысков в редакции, предварительно, стала работа журналистов издания с источниками.

«По предварительным данным, показания на журналистов дал один из бывших сотрудников полиции, который был задержан в марте 2025 года», — сказано в сообщении.

Издание Ura.ru было основано в 2006 году. Его главный офис находится в Екатеринбурге. Журналисты портала работают в Москве, в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. Нынешний главный редактор издания — Диана Козлова. За время работы Ura.ru главредами работали многие журналисты, среди которых Александр Кириллов, сейчас возглавляющий агентство ЕАН, и Иван Некрасов, в 2022 году занявший пост декана факультета журналистики УрФУ.

Следственный действия в редакции Ura.ru проходили также в 2017 году. Тогда поводом стало уголовное дело, возбужденное против журналиста Юлии Литвиненко. Представители правоохранительных органов изучили содержание компьютера корреспондента, изъяли жесткий диск.