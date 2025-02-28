Сотрудники МЧС спасли 374 рыбака, которых унесло на отколовшейся льдине в Охотское море. Они дрейфовали в 700 метрах в районе села Лесное, сообщало ведомство.
Лед пошел по трещинам в районе села Лесное 28 февраля. Местный телеграм-канал «Точка отсчета» утверждает, что рыбаков предупредили об этом при помощи сигнальной ракетницы, но отреагировали не все — часть мужчин продолжила ловить рыбу.
После того как лед начал разваливаться на мелкие льдины, большая часть рыбаков смогла эвакуироваться самостоятельно. Чтобы добраться до берега, они использовали сани и снегоходы. Однако некоторые остались на оторванной льдине.
На месте происшествия работали 11 спасателей, также к операции был подключен вертолет Ми-8. Людей доставляли на берег по воздуху и на плавательных средствах. От большой земли рыбаков отделял почти километр.
«Сегодня у нас знаменательная дата: переход с зимы на лето. И она резко произошла, поэтому мы не ожидали, что она резко так произойдет. <…> Мы не виноваты: ни ветра, ничего не было. Чисто отливом поломало все», — поделились рыбаки своими эмоциями в ролике, опубликованном Amur Mash.
«Точка отсчета» писала, что 70-летний пенсионер, который бежал по льду в Лесном, провалился. Его вытащили двое очевидцев, спасателям подали сигнал о его местонахождении.
В процессе эвакуации не все рыбаки соглашались покидать льдину без своей амуниции и спорили со спасателями. Телеграм-канал АСТВ.ру отмечал, что некоторые угрожали сотрудникам МЧС, в том числе обещая «огреть их буром».
Тем не менее спасателям удалось спасти и доставить на берег 374 рыбаков. Пострадавших среди них нет, подчеркнули в МЧС.
Это уже как минимум второй подобный случай за этот месяц. 12 февраля спасатели эвакуировали 109 рыбаков со льдины, отколовшейся на юге острова Сахалин. Тогда некоторые рыбаки тоже отказывались покидать льдину.
«Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова», — рассказывало МЧС.