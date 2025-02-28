Сотрудники МЧС спасли 374 рыбака, которых унесло на отколовшейся льдине в Охотское море. Они дрейфовали в 700 метрах в районе села Лесное, сообщало ведомство.

Лед пошел по трещинам в районе села Лесное 28 февраля. Местный телеграм-канал «Точка отсчета» утверждает, что рыбаков предупредили об этом при помощи сигнальной ракетницы, но отреагировали не все — часть мужчин продолжила ловить рыбу.

После того как лед начал разваливаться на мелкие льдины, большая часть рыбаков смогла эвакуироваться самостоятельно. Чтобы добраться до берега, они использовали сани и снегоходы. Однако некоторые остались на оторванной льдине.

На месте происшествия работали 11 спасателей, также к операции был подключен вертолет Ми-8. Людей доставляли на берег по воздуху и на плавательных средствах. От большой земли рыбаков отделял почти километр.

«Сегодня у нас знаменательная дата: переход с зимы на лето. И она резко произошла, поэтому мы не ожидали, что она резко так произойдет. <…> Мы не виноваты: ни ветра, ничего не было. Чисто отливом поломало все», — поделились рыбаки своими эмоциями в ролике, опубликованном Amur Mash.

«Точка отсчета» писала, что 70-летний пенсионер, который бежал по льду в Лесном, провалился. Его вытащили двое очевидцев, спасателям подали сигнал о его местонахождении.

В процессе эвакуации не все рыбаки соглашались покидать льдину без своей амуниции и спорили со спасателями. Телеграм-канал АСТВ.ру отмечал, что некоторые угрожали сотрудникам МЧС, в том числе обещая «огреть их буром».

Тем не менее спасателям удалось спасти и доставить на берег 374 рыбаков. Пострадавших среди них нет, подчеркнули в МЧС.

Это уже как минимум второй подобный случай за этот месяц. 12 февраля спасатели эвакуировали 109 рыбаков со льдины, отколовшейся на юге острова Сахалин. Тогда некоторые рыбаки тоже отказывались покидать льдину.